Por un lado, en la obra Dateline: Toronto The Complete Toronto Star Dispaches 1920-1924 (Scribner, 1985), editada por W. White, no se publica ningún artículo sobre Tinoco Granados. Además, el último escrito de Hemingway en el Toronto Star apareció el 19 enero de 1924, confirmado por Simon, S. en A Reporter’s Story: The Significance of Hemingway’s Early Work in Journalism (2013), más de un año antes de la referencia de Oconitrillo.