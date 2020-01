El valor del detalle. Chiliguaro, en cambio, sí es una marca inscrita a nombre de Mauricio Azofeifa Murillo en el 2013. Cabe destacar que un aspecto con el que debe cumplir una marca para ser inscrita es que no sea la palabra mediante la cual se conoce el producto comúnmente, es decir, que no sea la genérica. Por ejemplo, el Registro de la Propiedad Industrial no aceptará Zapatitos para proteger calzado.