Adoctrina para encontrar en el otro una amenaza. En un mundo que corea que el mal está en los otros, ¿quién paga?, ¿quién cobra? Dicen que lo que no nos mata nos hace más fuertes, pero bajo ese cliché no hay vínculo que se salve, que no termine convirtiéndose en algo sacrificial, que no coloque a las personas en el bando de los oprimidos o de los verdugos.