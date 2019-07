En las instituciones públicas y privadas, interesa que el empleado produzca, pero no se brindan espacios, tiempos, equipos o gimnasios para que la gente se ejercite. No importa qué come la gente y dónde adquiere sus alimentos; si un trabajador de una construcción almuerza un pedazo de pan con una gaseosa, no hay nadie que le ofrezca algo diferente, lo que interesa es que trabaje. Si un empleado público se come un casado, es decir, arroz, frijoles, fideos, plátano maduro, carne y ensalada de caracolitos en un plato que rebosa, a nadie le preocupa, cuando está gordo e hipertenso lo sustituyen por otro más joven y parte sin novedad.