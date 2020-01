Por eso necesitamos sendas de generosidad; tender y construir verdaderos puentes, rumbos certeros. Que emprender un camino es marcar una dirección que puede cambiar la vida de muchos. Amigos que me han hecho reflexionar en lo mucho que he recibido, en lo mucho que se me ha confiado, en la necesidad de dar una respuesta que es la responsabilidad personal y la corresponsabilidad social. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. La vida es camino y encuentro.