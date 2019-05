Evaluación continua. Decía un viejo profesor: “Los medicamentos no trabajan en pacientes que no se los toman”. Verdad de Perogrullo, pero el tomarse un medicamento o el seguir las indicaciones del equipo de salud es un proceso muy complejo que involucra aspectos médicos, psicosociales, presencia de redes de apoyo, estado socioeconómico, uso de drogas recreativas, nivel educativo, etc.