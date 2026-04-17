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Femicidios: la emergencia ignorada

La pregunta más importante es: ¿cuántas mujeres más deben morir para que el país trate esta crisis con la prioridad que merece?

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Por Yolanda Bertozzi
Violencia contra la mujer, femicidio, agresión, agresores
Cada mujer asesinada deja familias devastadas, hijas e hijos sin madre y comunidades profundamente marcadas por la violencia. (Shutterstock/Foto)







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Yolanda Bertozzi

Yolanda Bertozzi

Escritora y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue la primera Defensora de los Derechos de la Mujer y directora de Educación y Promoción de Derechos en la Defensoría de los Habitantes. Colabora con 'La Nación' desde 1991. Escribe poesía, novela y relatos.

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