Foros

FEES, burocracia y ‘coalemofobia’

La universidad pública costarricense necesita un diálogo interno que no se ha dado. Tiene que incluir, primero, al estudiantado como interlocutor y no como infantería simbólica

EscucharEscuchar
Por Robin Hazel Fallas y Yuiman Stuart López Chiong
FEES, tercera fecha de negociación
Manifestación de estudiantes de universidades públicas fuera de la Casa Presidencial, durante la tercera fecha de negociación del FEES 2027. (Esteban Bermudez/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FEEScoalemofobiaFEUCRRectoría

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.