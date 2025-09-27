Foros

¿Familia o trabajo? La elección que nadie debería tener que hacer

La corresponsabilidad no se limita a leyes o políticas corporativas. Supone también una revolución cultural en la que los hombres asuman un papel activo en las tareas del hogar y la crianza de los hijos. No se trata de ‘ayudar’ a la mujer, sino de compartir equitativamente las responsabilidades

Por Alex Solís F.
Cocinar, apoyar a los hijos en el estudio, organizar la logística familiar o solicitar horarios flexibles en el trabajo son actos concretos que construyen igualdad real. Sin esa corresponsabilidad masculina, la conciliación seguirá siendo una promesa incompleta. (Shutterstock/Foto)







