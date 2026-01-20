Foros

Falsos jaguares

Me da pena ajena cuando escucho al señor presidente o a alguno de sus seguidores hacer un ruido extraño, simulando, según ellos, el rugido de un jaguar. Se nota que jamás han estado cerca de estos felinos

Por Eduardo Carrillo
Guapo, el jaguar de Rescate Animal Zoo Ave. Foto cortesía Ronald Sibaja.
Foto ilustrativa de un jaguar de Rescate Animal Zoo Ave. (Foto de archivo cortesía de Ronald Sibaja)







