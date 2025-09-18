Foros

Exposición a discursos de odio tiene serios efectos en el desarrollo de cerebral de niños y adolescentes

Un entorno verbal hostil afecta la autorregulación emocional y produce desensibilización y disminución de la empatía, así como deterioro de la concentración, la memoria y la motivación escolar

EscucharEscuchar
Por Roselyn Valerín Ramírez
Discursos de odio, bullying, ciberbullying, violencia contra niños y adolescentes
Los niños, niñas y personas adolescentes interiorizan los mensajes de odio incluso cuando no son el blanco directo. Esto sucede porque el desarrollo de la identidad y la autoestima depende de la validación social. (Shutterstock/Imagen:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
discursos de odioautoestimavalidación socialregulación emocionalresolución pacífica de conflictosdisminución de la empatíageneración de estrésmemoriaconcentraciónniñosniñasadolescentesansiedaddepresióndesarrollo cerebral infantilneurodesarrollo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.