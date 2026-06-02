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Estuve a metros de un asesinato en Bataán: lo que muchos en la GAM no entienden

El asesinato del oficial Gerson Rosales, en Bataán, ayuda a entender por qué comunidades como Matina votaron por seguridad y continuidad, pero también por qué la respuesta debe venir acompañada de prevención y de oportunidades

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Por Orlando Carvajal Valdés
Funeral de Gerson Rosales
El pasado 15 de mayo, en Bribri, Talamanca, se llevó a cabo el funeral del oficial Gerson Rosales, asesinado en Bataán de Matina. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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