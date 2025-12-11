Foros

Este es el mensaje que esperan del BCR los ahorrantes y ciudadanía

Considero indispensable que el BCR oriente su energía hacia donde verdaderamente importa: acatar sin demora el mandato de la Sugeval; seguir la ruta del dinero y depurar responsabilidades internas

EscucharEscuchar
Por Édgar E. Chacón Vega
Banco de Costa Rica, edificio central
El caso BCR-SAFI ha puesto al Banco de Costa Rica en la palestra noticiosa. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRBCR-SAFI

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.