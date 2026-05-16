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¿Está Costa Rica preparada para un gran terremoto?

Fallas en los controles municipales dan paso al riesgo de construcciones que aparentan cumplir estándares mínimos y ser seguras, pero que, en realidad, trasladan el riesgo sísmico a toda la sociedad

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Por Diego A. Hidalgo Leiva
Terremoto, sismo, temblor, ondas de movimiento sísmico
Costa Rica está mejor preparada que hace décadas para afrontar un evento sísmico de gran magnitud, pero esa preparación es profundamente desigual. (Shutterstock/Imagen)







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