Argumento inválido. La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica de no sumarse a la determinación de someter a consideración de un tribunal las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela, bajo el argumento de que lo procedente es que sea la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resultará en resoluciones y recomendaciones que probablemente no se cumplirán por no ser obligatorias, lo cual hace que esa decisión sea lamentablemente desacertada. Las sentencias de la Corte Penal Internacional sí son obligatorias para los Estados y pueden ordenar la prisión para los responsables.