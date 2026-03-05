Foros

Entendamos la diferencia entre cooperación técnica y presencia militar permanente

Costa Rica necesita determinación para enfrentar el crimen organizado. Pero también necesita prudencia institucional. Las decisiones estructurales no deben adoptarse desde el temor ni desde la presión coyuntural

EscucharEscuchar
Por Rodolfo Manuel Cruz Morales
Estados Unidos mantiene una base militar en Honduras que sirve para cooperación regional, asistencia humanitaria y combate al narcotráfico.
Estados Unidos mantiene una base militar en Honduras llamada Base Aérea Soto Cano. (Soto Cano/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodolfo Manuel Cruz Moralesbases militares extranjeras en Costa RicanarcotráficoFabián Silva Gamboa

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.