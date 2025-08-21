Foros

Inclusión laboral de personas con discapacidad: tarea incompleta y reto pendiente

Mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad se traduce en reducción de la pobreza, mayor consumo y recaudación fiscal, y menor dependencia de programas sociales

EscucharEscuchar
Por Álvaro Mendieta Vargas
Personas con discapacidades, discapacidad, no videntes, parálisis cerebral, ceguera, perros guías, inclusión laboral
Reducir las brechas en la formación y el empleo de las personas con discapacidad es una cuestión de derechos humanos y de desarrollo sostenible. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
inclusión laboralpersonas con discapacidadEncuesta Nacional sobre DiscapacidadConsejo Nacional de Personas con DiscapacidadConapdisinteligencia artificialformación digital inclusivaincentivos fiscalesacceso a tecnologías

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.