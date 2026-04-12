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Elogio del insomnio

Quizá la dignidad secreta del insomnio resida en esa capacidad de abrir grietas en la realidad, de detenernos donde pasaríamos de largo y descubrir que el mundo está hecho de capas que pocas veces alcanzamos a percibir

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Por Jurgen Ureña
Oveja, ovejas, dormir, contar ovejas, conciliar el sueño
Como todo insomne, viví la etapa de contar ovejas. Eran muchas, idénticas; saltaban el mismo cerco hasta formar un rebaño que no llegaba a ninguna parte. (Shutterstock/Imagen)







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Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

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