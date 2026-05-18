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El síndrome VUCA: gobernar en el caos sin mapa ni brújula

Volatilidad electoral, inseguridad, desinformación y crisis institucionales obligan a América Latina a tomar decisiones en medio del caos

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Por Juan Pablo Ferrari
Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, espera seguir los pasos de su padre como presidenta del Perú.
En Perú, Keiko Fujimori lideró la primera vuelta electoral con el 17,17% de los votos. Se medirá con el candidato Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. (CONNIE FRANCE/AFP)







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