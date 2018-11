El grave perjuicio causado a los estudiantes y a la economía también debe tener un costo para los huelguistas y sus líderes: quien no trabaja no come; así de simple. Hacer esto alejará al presidente de los síntomas de canillera y sumisión a sindicatos y que no sea otra víctima del “síndrome del sapo”, dejando el camino sin peligros y malas hierbas para que de nuevo transiten los genuinos estadistas que la patria reclama.