El riesgo que pocos están viendo: dólar más caro y deuda más costosa

Si los inversionistas encuentran mejores oportunidades en Estados Unidos, la disponibilidad de recursos para los mercados emergentes puede disminuir.

Durante los últimos años, Costa Rica se acostumbró a un colón fuerte. Para muchos consumidores, fue una buena noticia. Para miles de deudores en dólares, pareció una garantía de tranquilidad. Y para el gobierno, significó acceso a financiamiento externo en condiciones relativamente favorables.

Pero los ciclos económicos no duran para siempre.

Hoy comienza a aparecer un riesgo que pocos están viendo: si las tasas de interés en Estados Unidos suben y se mantienen altas y el capital internacional regresa hacia los bonos del Tesoro estadounidense, Costa Rica podría enfrentar una combinación incómoda de dólar más caro, eurobonos más costosos y mayores dificultades para miles de familias y empresas endeudadas en dólares.

Las minutas de la Reserva Federal publicadas esta semana sugieren que las autoridades monetarias estadounidenses siguen actuando con cautela frente a la inflación. Mientras muchos observan la tasa de referencia de la Fed, los mercados están concentrando su atención en otro indicador: el aumento reciente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 30 años.

Esas tasas representan el precio más importante del dinero en el mundo. Cuando los bonos del Gobierno estadounidense ofrecen rendimientos más atractivos, parte del capital internacional tiende a regresar hacia ese mercado, considerado el activo más seguro del planeta. Y cuando eso ocurre, las economías emergentes enfrentan condiciones financieras más difíciles.

Costa Rica no está aislada de esa realidad. Si los inversionistas encuentran mejores oportunidades en Estados Unidos, la disponibilidad de recursos para los mercados emergentes puede disminuir. Ese fenómeno no necesariamente provoca una devaluación inmediata, pero sí aumenta la presión sobre monedas como el colón.

Y ahí comienza el verdadero problema.

Durante los últimos años, miles de familias y empresas costarricenses asumieron préstamos en dólares mientras reciben la mayor parte de sus ingresos en colones. Mientras el tipo de cambio permaneció estable o descendió, el riesgo parecía manejable. Sin embargo, una depreciación significativa del colón cambiaría completamente la ecuación.

Según datos citados por el Banco Central de Costa Rica, aproximadamente el 69% de la cartera crediticia denominada en dólares está expuesta al riesgo cambiario. Dicho en términos simples, una parte importante de esos créditos pertenece a personas y empresas que pagan obligaciones en dólares sin generar suficientes ingresos en esa moneda para cubrir naturalmente ese riesgo.

Además, aunque la apreciación del colón redujo el valor de esos créditos cuando se expresan en moneda local, el crédito en dólares continúa teniendo un peso relevante dentro del sistema financiero y sigue creciendo cuando se analiza en su moneda original.

La deuda en dólares no aumenta cuando sube el tipo de cambio. Lo que aumenta es la cantidad de colones necesarios para pagarla. Un crédito hipotecario de $100.000 sigue siendo un crédito de $100.000. Pero si el dólar pasa de ¢450 a ¢500, cada cuota mensual se vuelve más pesada para quien gana en colones. Lo mismo ocurre con empresas que financiaron maquinaria, vehículos, inventarios o capital de trabajo en moneda extranjera sin contar con ingresos dolarizados suficientes.

Por eso, un ajuste cambiario no es simplemente una cifra en las pantallas de los operadores financieros. Se traduce en mayores cuotas, menores márgenes de ganancia, menor capacidad de consumo y mayor presión sobre la actividad económica.

El Gobierno tampoco escaparía a ese impacto. Costa Rica mantiene una parte relevante de su deuda denominada en dólares y depende periódicamente de los mercados internacionales para obtener financiamiento. Si los inversionistas pueden obtener mejores rendimientos comprando bonos del Tesoro estadounidense, exigirán también mayores rendimientos para prestar dinero a Costa Rica.

La consecuencia es directa: futuras colocaciones de eurobonos podrían resultar más costosas. Y si, al mismo tiempo, el colón se deprecia, el peso de la deuda en dólares aumenta cuando se mide en moneda local, lo que genera nuevas presiones sobre las finanzas públicas.

Las próximas semanas serán particularmente importantes. Entre el 27 y el 29 de agosto se celebrará el simposio de Jackson Hole. Posteriormente, se publicarán nuevos datos de empleo e inflación en Estados Unidos y, finalmente, la Reserva Federal se reunirá los días 15 y 16 de setiembre para definir su próximo paso.

La pregunta ya no es únicamente cuándo comenzará la Fed a reducir las tasas de interés. La pregunta realmente importante es si el mundo está entrando en una etapa de tasas largas más altas durante un periodo prolongado.

Si la respuesta es afirmativa, Costa Rica podría enfrentar una combinación incómoda: financiamiento externo más caro, presión sobre el tipo de cambio, eurobonos más costosos y una carga financiera creciente para miles de hogares y empresas endeudadas en dólares.

Ese es el riesgo que pocos están viendo. Y podría terminar convirtiéndose en uno de los temas económicos más importantes para Costa Rica en los próximos meses.

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Pedro Muñoz es exdiputado.