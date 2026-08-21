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El riesgo que pocos están viendo: dólar más caro y deuda más costosa

Costa Rica podría enfrentar una combinación incómoda: financiamiento externo más caro, presión sobre el tipo de cambio, eurobonos más costosos y una carga financiera creciente para miles de hogares y empresas endeudadas en dólares

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Por Pedro Muñoz
Mano sostiene billetes de 100 dólares. Al fondo, un gráfico del mercado de valores
Si los inversionistas encuentran mejores oportunidades en Estados Unidos, la disponibilidad de recursos para los mercados emergentes puede disminuir. (Shutterstock/Imagen)







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