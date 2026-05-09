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El riesgo de acostumbrarnos al deterioro democrático

Acusar a medios de comunicación de conspirar contra el gobierno, hablar de ‘golpes judiciales’ sin pruebas y reducir el debate público a una lógica de ‘buenos contra malos’ erosiona la convivencia democrática

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Por Antonio Trejos Mazariegos
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El pasado 4 de mayo, el entonces presidente, Rodrigo Chaves, asistió a la Asamblea Legislativa a presentar su último informe de labores. En la foto, lo acompañan la exdiputada Pilar Cisneros y la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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