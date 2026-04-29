El poder silencioso de Costa Rica: cuando la paz compite en la ONU

Foto de archivo del 1.° de diciembre de 2023: celebración de la abolición del ejército en la plaza de la Democracia, San José.

Costa Rica no solo proclama la paz: la ha convertido en su estrategia más poderosa. En un mundo donde muchos países fundamentan su influencia en la fuerza militar o el peso económico, Costa Rica ha construido su voz internacional desde la educación, la institucionalidad y la convivencia democrática. Esa es la verdadera fuerza que proyecta la candidatura de Rebeca Grynspan ante las Naciones Unidas.

En tiempos en que los conflictos dominan la agenda internacional, resulta muy significativo que una candidata proveniente de un país sin ejército aspire a liderar espacios claves del sistema multilateral. Su intervención no es solo una exposición técnica sobre desarrollo: es la expresión coherente de una tradición política que ha apostado por la paz como camino de desarrollo.

Costa Rica no es un actor global por su poder militar ni por su tamaño económico. Su autoridad moral proviene de un acuerdo histórico: invertir en capital humano y cohesión social en vez de armamentos. Esa experiencia le da a Grynspan una perspectiva singular en un escenario internacional marcado por la desconfianza, la fragmentación y la competencia geopolítica.

Su mensaje ha sido claro: el mundo atraviesa una crisis profunda, no solo económica, sino también de cooperación. La desigualdad creciente y el debilitamiento del multilateralismo están erosionando las bases de la convivencia internacional. Frente a ello, propone recuperar la esencia de la cooperación entre naciones, no como un ideal abstracto, sino como una herramienta concreta para resolver problemas comunes.

Pero lo más relevante de su planteamiento no es solo el diagnóstico, sino el enfoque: insiste en que el desarrollo debe tener un rostro humano. No basta con crecer; es necesario incluir. No basta con innovar; hay que hacerlo sin dejar atrás a los más vulnerables. Esta visión pone en el centro la dignidad de las personas.

La voz de Rebeca Grynspan no llega desde la imposición, sino desde la experiencia de un país que ha demostrado que la paz no es debilidad, sino una forma inteligente de construir futuro.

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José Joaquín Chaverri Sievert es periodista y diplomático.