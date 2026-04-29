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El poder silencioso de Costa Rica: cuando la paz compite en la ONU

No basta con crecer; es necesario incluir. No basta con innovar; hay que hacerlo sin dejar atrás a los más vulnerables. Esta visión pone en el centro la dignidad de las personas

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Por José Joaquín Chaverri Sievert
Abolición del Ejercito
Foto de archivo del 1.° de diciembre de 2023: celebración de la abolición del ejército en la plaza de la Democracia, San José. (Lilly Arce Robles.)







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