El país debe apoyar a Laura Chinchilla

Laura Chinchilla, como expresidenta de la República, solicitó al mandatario, Rodrigo Chaves, el apoyo oficial de Costa Rica a sus aspiraciones para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En estos momentos históricos, ¿quién mejor para el puesto y quién mejor para dar un poco más de prestigio a la nación?

El apoyo se da sin condiciones. ¿Por qué el presidente respondió que debía pensarlo, sopesarlo y no sé qué más excusas para no ser contundente como representante del pueblo? El presidente debe apoyar la candidatura sin peros.

No imagino que a una selección de fútbol que pida apoyo para ir al Mundial se le conteste “voy a sopesarlo, primero debo analizar las remotas posibilidades que tenemos contra Japón, las remotísimas contra Alemania y las remotisísimas contra España”.

El apoyo se pide y se otorga con la dignidad que debe darse, y no pensando en imaginarias y penosas derrotas. El país es uno tanto en la gloria como en la pena, y si la expresidenta Laura Chinchilla no fuera elegida, pues que no sea porque el gobierno de su propio país no hizo lo suficiente para promoverla. Ganamos todos o perdemos todos, pero no es el cálculo de posibilidades lo que está en juego.

El ciudadano común y corriente puede pensar lo que quiera, decir que apoya a la exmandataria o que no la apoya, que debe pensarlo, que debe sopesar no sé cuáles “sopesables”, pero tal actitud no es esperable de quien ostenta el honor de representar a la patria y se le asignó el deber de hacer cuanto sea posible no solo para salvaguardar el nombre de Costa Rica, sino también para engrandecerlo.

Laura Chinchilla hizo méritos y posee integridad moral para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Su nombre por sí solo es garantía de una magnífica representación ante cualquier organismo, y si no obtiene el apoyo oficial será porque prima el egoísmo. Estoy seguro de que otros países se sentirían orgullosos de darle el respaldo para que emprenda esta nueva etapa.

El autor es geólogo, consultor privado en hidrogeología y geotecnia desde hace 40 años. Ha publicado artículos en la Revista Geológica de América Central y en la del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).