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El miedo como herramienta política: el legado más peligroso de estos años

Han sido años en los que no se ha prohibido formalmente la crítica, pero sí se ha buscado intencionalmente elevar el costo político, social y simbólico de ejercerla

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Por Óscar Mario Jiménez Alvarado
Ataque a la libertad de expresión, represión, censura, autocensura, collage personas con la boca tapada
En este gobierno, el mensaje desde el poder ha sido claro: si usted habla, tendrá consecuencias. (Shutterstock/Imagen)







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