El lenguaje está en crisis y la educación no se ha dado cuenta

Si no poseemos un lenguaje portentoso y fluido, nuestro mundo será tan diminuto que apenas será comunicable. Y eso está pasando hoy en las escuelas y colegios del país

Por Francisco Barrientos B.
Beneficios de leer, de la lectura, mejorar vocabulario, aprehender el mundo, el placer de leer
Para nadie son nuevos los beneficios de la lectura; enriquecer el vocabulario es uno de ellos.







