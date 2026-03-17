Foros

El espejismo del dólar barato

Si el tipo de cambio se mantiene apreciado durante demasiado tiempo sin que la productividad crezca al mismo ritmo, el ajuste no ocurre en el mercado cambiario; ocurre en el mercado laboral

EscucharEscuchar
Por Roberto Saad
.
El país empieza a comportarse como si pudiera sostener una moneda fuerte sin consecuencias, como si el nuevo nivel fuera una conquista permanente. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.