El espejismo del dólar barato

El país empieza a comportarse como si pudiera sostener una moneda fuerte sin consecuencias, como si el nuevo nivel fuera una conquista permanente.

El dólar en ¢470 no es una buena noticia. Es una noticia cómoda. Y en economía, lo cómodo casi nunca coincide con lo estructural. Es cómodo para quienes importan, para quienes viajan, para quienes se endeudaron en dólares y hoy ven alivio en su cuota mensual. Es cómodo para el consumidor que paga menos por bienes importados y siente que su salario rinde más. Pero la comodidad cambiaria no necesariamente es sinónimo de fortaleza económica.

La apreciación acelerada del colón no nos hizo más productivos. No resolvió nuestros cuellos de botella logísticos, no transformó nuestra infraestructura, no redujo la carga estructural del Estado ni elevó de manera automática la competitividad sistémica. Sin embargo, el país empieza a comportarse como si pudiera sostener una moneda fuerte sin consecuencias, como si el nuevo nivel fuera una conquista permanente y no el resultado de un momento particular de abundancia de divisas en un mercado pequeño y altamente sensible a los flujos externos.

Costa Rica no es un mercado cambiario profundo. Es un mercado estrecho. Cuando entran muchos dólares –por deuda externa, inversión extranjera directa o exportaciones concentradas en pocos sectores–, el precio se mueve con rapidez. Y cuando esos flujos se desaceleran, el movimiento puede ser igual de violento en sentido contrario. En economías de este tamaño, el tipo de cambio no solo refleja fundamentos productivos; refleja, sobre todo, la dinámica de los flujos financieros. Y los flujos, por definición, son reversibles.

El daño silencioso

Un dólar en ¢470 no genera titulares alarmistas, pero sí comprime márgenes silenciosamente. Los sectores que sostienen el empleo formal fuera de la burbuja de consumo (exportadores tradicionales, empresas de servicios internacionales, industria local que compite con importaciones) reciben menos colones por cada dólar facturado, mientras sus costos permanecen en moneda local. La matemática es simple y no admite ideología: ingresos en dólares, costos en colones, tipo de cambio más bajo, margen más estrecho.

El discurso oficial enfatiza con razón en que la inflación está contenida y que la meta monetaria se cumple. Es un logro relevante. Pero estabilidad de precios no es lo mismo que equilibrio productivo. Si el tipo de cambio se mantiene apreciado durante demasiado tiempo sin que la productividad crezca al mismo ritmo, el ajuste no ocurre en el mercado cambiario. Ocurre en el mercado laboral. No de forma inmediata ni dramática, sino gradual: menos inversión, menos expansión, menos contratación. La pérdida de competitividad no explota; se acumula.

El verdadero riesgo del dólar barato no es cambiario. Es laboral.

La falsa sensación de riqueza

El colón fuerte genera una ilusión poderosa: la sensación de que somos más ricos. Importamos más barato, consumimos más barato, viajamos más barato. Pero si ese mayor poder adquisitivo no está respaldado por un aumento sostenido en productividad y capacidad exportadora diversificada, entonces no estamos frente a una riqueza estructural, sino frente a una mejora transitoria en términos de intercambio.

Costa Rica no puede sostener su crecimiento únicamente sobre el dinamismo de zonas francas y servicios tecnológicos. Son pilares importantes, pero no representan la totalidad del aparato productivo. El resto de la economía (agroindustria, manufactura tradicional, encadenamientos locales) requiere un entorno competitivo que no erosione sistemáticamente sus márgenes. Un país pequeño, abierto y con alta concentración exportadora no puede ignorar indefinidamente ese equilibrio sin pagar costos en empleo y cohesión social.

La tendencia puede cambiar

Nada garantiza que el nivel actual del tipo de cambio sea permanente. La inversión extranjera directa no crece indefinidamente al mismo ritmo. El diferencial de tasas entre Estados Unidos y Costa Rica tenderá a cerrarse conforme converjan las condiciones monetarias. El entorno político, tanto interno como externo, introduce incertidumbre estructural. En economías pequeñas, basta un cambio en expectativas o una moderación en los flujos para que la dirección del mercado se ajuste.

El problema no es que el dólar esté en ¢470. El problema es asumir que ese nivel es el nuevo piso inamovible.

El debate que debemos dar

Costa Rica evita discutir un punto incómodo: el tipo de cambio es también un instrumento de desarrollo. No para subsidiar ineficiencia ni para manipular artificialmente la economía, sino para permitir que los sectores transables compitan mientras el país mejora productividad, infraestructura y sofisticación tecnológica.

El Banco Central cumple su mandato de estabilidad de precios, y lo ha hecho con disciplina técnica. Pero el crecimiento no puede descansar exclusivamente en la política monetaria. La competitividad es una construcción integral que involucra política fiscal, estrategia productiva, encadenamientos locales, formación de talento e inversión en infraestructura. Celebrar el dólar barato sin avanzar en esas reformas equivale a consumir hoy lo que deberíamos invertir para mañana.

El dólar en ¢470 no es una victoria macroeconómica definitiva. Es un momento de abundancia relativa.

Pronóstico incómodo

Es posible que el tipo de cambio se mantenga en una banda de ¢470-¢500 en el mediano plazo. Los fundamentos actuales lo permiten. Pero sería imprudente confundir estabilidad coyuntural con blindaje estructural. Una economía pequeña que depende significativamente de flujos de capital no puede darse el lujo de creer que las condiciones externas permanecerán inalteradas.

Un país que celebra demasiado tiempo el dólar barato corre el riesgo de descubrir que no era fortaleza, sino un espejismo financiado por flujos externos. La estabilidad cambiaria no es un trofeo político; es una responsabilidad estratégica.

El verdadero debate no es si el dólar debe estar en ¢470 o en ¢500, sino si Costa Rica quiere basar su crecimiento en consumo barato o en productividad sostenible.

Porque en economía, lo temporal siempre cobra factura cuando se confunde con permanente.

robertosaad.meza@gmail.com

Roberto Saad es economista y estadístico.