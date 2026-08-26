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El espacio público no puede ser una ocurrencia

La gente sabe dónde se inunda, dónde da miedo caminar, dónde juegan los niños y qué redes mantienen unido su territorio. Escuchar a la comunidad no significa renunciar a diseñar; significa diseñar mejor

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Por Michael Smith Masís
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Primer plano de manos con lápices sobre plano de urbanización y zona verde
La discusión comienza antes de diseñar. ¿Cómo seleccionamos a quienes proyectan nuestros espacios públicos? ¿Estamos adjudicando esta responsabilidad a quien cobra menos? (Shutterstock /Imagen)







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