El escándalo de nuestros acueductos: ¿cómo lo hemos permitido?

No se trata de carencia de agua o de leyes; de ambas hay suficientes. Se trata de un gobierno que no cumple ni siquiera con cuidar nuestra salud, a la que tenemos derecho y por la que pagamos ingentes recursos

Por Joyce Zurcher
Ahora resulta que el agua es un bien público y un derecho humano, pero solo para quienes pueden comprar botellitas o garrafones; los demás corren el peligro de enfermarse por los coliformes fecales o por las materias orgánicas e inorgánicas peligrosas que esta contiene. (Shutterstock/Foto)







