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El editorial que condena a Israel y deja a Hezbolá en la penumbra del texto

La verdadera ocupación no llegó en aviones, echó raíces, se llamó Irán, se organizó como Hezbolá y convirtió a un país entero en rehén de una guerra que no le pertenece

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Por Abraham Stern F.
Líbano es otro escenario candente en Oriente Medio. Hezbolá ataca a Israel y los israelíes no han escatimado en las respuestas. Foto: AFP
Líbano es hoy otro escenario candente en Oriente Medio. (-/AFP)







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