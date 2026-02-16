Foros

El dólar barato y sus víctimas silenciosas

El tipo de cambio no es solo un precio financiero. Es también un precio que influye directamente sobre la estructura productiva, el empleo y la competitividad del país. Es hora de generar un debate sobre qué sectores absorben el costo de la apreciación prolongada del colón

Por Oswald Céspedes Torres
La política monetaria es un pilar fundamental en la estabilidad económica de una nación.
Es innegable que los movimientos del tipo de cambio tienen efectos reales y diferenciados sobre la estructura productiva del país. (Rochu2008/Dreamstime)







