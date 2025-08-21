Foros

El derrumbe del emprendimiento en Costa Rica

El futuro de Costa Rica no está en potenciar solo la economía de lo que existe, sino en incorporar la economía de lo que no existe a lo largo y ancho del país; en migrar de un modelo de desarrollo basado en la creación de empleo a uno basado en la creación de riqueza que genere empleo

Por Marcelo Lebendiker
Crisis de emprendimientos, freno a las startups, trabas para emprender, burocracia para nuevas empresas
En materia de creación de nuevos emprendimientos, Costa Rica se caracteriza hoy por gran burocracia y regulaciones asfixiantes, un financiamiento limitado y una marcada desigualdad territorial. (Shutterstock/Shutterstock)







