Foros

El cuidado es un derecho humano, no un privilegio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió, a inicios de agosto, una opinión consultiva que marca un antes y un después en la forma en que los Estados deben preservar el bienestar de las personas a través del cuidado

EscucharEscuchar
Por Andrea Arroyo Mora
Lactancia materna, madre dando de mamar, madre amamantando
La resolución de la CIDH exhorta a los Estados a adoptar políticas públicas y medidas administrativas que realmente permitan a las madres amamantar sin ser penalizadas laboralmente. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cuidadoderechos humanosCorte Interamericana de Derechos Humanoslactanciamujeres diplomáticas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.