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El crecimiento no necesita frenos; necesita más pasajeros

El verdadero reto consiste en identificar por qué amplios sectores productivos permanecen rezagados y cómo incorporarlos a las cadenas de valor que hoy generan crecimiento, empleo y oportunidades

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Por Rodolfo Acón Ho
Crecimiento económico inclusivo, estrategia productiva, producir mejor y con más gente dentro
No se trata de repartir mejor una riqueza limitada, sino de crear más oportunidades para que un mayor número de costarricenses participe de la riqueza que ya se está generando. (Shutterstock/Imagen)







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