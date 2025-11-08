Foros

El cobarde silencio de los hombres

Aprendamos, de una vez por todas, a romper ese vergonzoso pacto invisible entre hombres que callan. Entendamos que proteger a quien comete abusos no es lealtad: es traición

Por Carlos A. Valverde Brealey
Manifestación en San José contra la violencia machista. (Mayela López)







machismoabuso sexualviolencia contra las mujeres

