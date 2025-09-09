Foros

El BCR pone en riesgo el Mercado de Valores de Costa Rica

No concibo cómo el sistema de justicia nacional pueda fallar a favor del BCR. Hacerlo no solo sería un desacato a las autoridades técnicas regulatorias, sino un precedente devastador para la protección de los inversionistas y ahorrantes en Costa Rica

Por Luis Guillermo Elizondo Ugalde
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado. (La Nación)







