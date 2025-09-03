Foros

BCR lanzó verdadero balde de agua fría sobre inversionistas

La realidad es muy distinta de lo que ahora pretende hacer ver el BCR: no estamos ante una decisión antojadiza y abusiva de Sugeval y Conassif. Estos solo le señalaron al banco las consecuencias de operar un negocio sin apegarse a la ley y sostienen que debe asumir su responsabilidad

EscucharEscuchar
Por Fernando Mayorga Castro
Vista del edificio principal del Banco de Costa Rica (BCR) en San José, con su logotipo destacado y cielo despejado.
El BCR presentó una acción legal contra la orden administrativa de la Sugeval que obliga a la entidad y su subsidiaria BCR SAFI a aportar $70 millones para evitar mayores perjuicios a los inversionistas por la compra del Parque Empresarial del Pacífico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCRBanco de Costa RicaBCR-SAFIConassifSugevalParque Empresarial del PacíficoPEP

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.