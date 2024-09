El BCCR no tiene metas cambiarias

Si de agradecer se trata, debo responder que gracias, pero no gracias. Nunca he sugerido, ni mucho menos afirmado, que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tiene metas de tipo de cambio, como con ladina picardía me atribuye el dueto de economistas compuesto por Luis Liberman y Daniel Ortiz (”Agradecimiento a don Jorge Guardia”, 31/8/ 2024).

