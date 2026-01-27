Foros

‘El autoritarismo no siempre se presenta con cara ruidosa’, advierte en Costa Rica el presidente de la Corte Suprema de Brasil

‘Comprender el íntimo entrelazamiento entre democracia y derechos humanos no es solo un ejercicio teórico, sino un acto de defensa civilizatoria’

EscucharEscuchar
Por Luiz Edson Fachin
Luiz Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, durante conformación de la nueva Junta Directiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e inauguración del Año Judicial Interamericano 2026. Colegio de Abogados, 26 de enero 2026
"En algunos casos, la fuerza de la ley está siendo sustituida por la ley de la fuerza", lamentó Luiz Edson Fachin este lunes, en el discurso que pronunció ante el canciller y los jerarcas de los Supremos Poderes. (Cortesía: Corte IDH/Cortesía: Corte IDH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luiz Edson Fachinpresidente del Supremo Tribunal Federal de BrasilCorte IDHderechos humanosdemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.