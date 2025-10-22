Foros

El abuso laboral no siempre se expresa como trato hostil; también sabe disfrazarse

Esta práctica se encubre con frecuencia bajo apariencias de cordialidad, confianza o compañerismo

EscucharEscuchar
Por Raúl Alexandre Cruz Dávila
Exceso de carga laboral, multitasking
Muchas veces, detrás de aparentes halagos se esconde una estrategia para justificar la asignación excesiva de trabajo a un colaborador. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
acoso laboralCódigo de trabajovacaciones

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.