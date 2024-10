Destrabar el potencial de la IA para todos

Al igual que la máquina de vapor y la electricidad, la inteligencia artificial es una tecnología transformadora y fundacional. Si se desarrolla enteramente su potencial, la IA creará oportunidades para las personas de todo el mundo, permitirá que las empresas, grandes y pequeñas, impulsen el crecimiento económico, hará avanzar la ciencia y ayudará a la humanidad a dar pasos significativos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Ahora bien, para concretar el potencial de la IA es necesario abordar los riesgos, complejidades y desigualdades que limitan el acceso a sus beneficios. Primero, debemos repensar nuestras estrategias para una cooperación y gobernanza globales.

Hoy, muchísimos países quedan afuera de las discusiones sobre políticas clave. En particular, como mostramos en un nuevo informe, un muestreo de esfuerzos significativos de gobernanza de la IA, internacionales y no pertenecientes a las Naciones Unidas, reveló que solo siete países han participado en todas las discusiones, mientras que 118 —principalmente del sur global— no han sido incluidos. La comunidad internacional puede y debe hacer mejor las cosas.

El pasado año, copresidimos el Órgano Asesor de Alto Nivel sobre IA de la Secretaría General de las Naciones Unidas, un grupo de 39 individuos del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia que representan un amplio espectro de regiones, géneros, grupos etarios y disciplinas.

Juntos desarrollamos una serie de principios y recomendaciones para la gobernanza de la IA internacional, con el objetivo de garantizar que la tecnología sirva al interés público fundamentándola en los derechos humanos y el derecho internacional.

Para que participen diversas perspectivas y voces, involucramos a más de 2.000 participantes de cada región, consultamos a más de 1.000 expertos, revisamos 250 presentaciones escritas y llevamos a cabo más de 100 discusiones virtuales.

Sentar las bases de la IA

Como explicamos en nuestro informe, creemos que este momento presenta una oportunidad única para que la comunidad internacional siente las bases para aprovechar el potencial de la IA, aborde las deficiencias fundamentales en materia de gobernanza y las brechas de capacidad en su desarrollo, despliegue y utilización, y permita un ecosistema de IA más equitativo.

Con este objetivo, nuestro informe ofrece siete recomendaciones concretas para fomentar la cooperación global, reducir los déficits de gobernanza y crear nuevos mecanismos para que todos los países saquen provecho de los avances en la tecnología.

La trayectoria técnica y social de la IA sigue siendo objeto de debates acalorados, inclusive entre expertos. Esto tiene sentido, dado que la IA todavía está en sus etapas iniciales, y sus capacidades, aplicaciones y usos evolucionan aceleradamente. Pero la incertidumbre no debería conducir a la inacción. Por el contrario, subraya la necesidad de contar con protecciones adaptables que puedan evolucionar con la tecnología y la manera en que la entendemos.

Los esfuerzos de gobernanza, por lo tanto, deben estar arraigados tanto en la experiencia técnica como en las perspectivas globales.

Panel científico sobre IA

Con esto en mente, nuestra primera recomendación es crear un panel científico sobre IA internacional, que reúna a expertos de diversas disciplinas y contextos.

Este panel trabajaría con organizaciones e iniciativas globales para recopilar, analizar y promover investigación, y publicaría un informe anual sobre capacidades, oportunidades, riesgos e incertidumbres relacionados con la IA.

Al resaltar los puntos de acuerdo e identificar aquellos temas que requieran de mayor estudio, el informe mejorará la transparencia y servirá de guía en los debates de políticas y en la toma de decisiones.

El panel también podría llevar a cabo investigaciones focalizadas en cuestiones específicas, como por ejemplo la manera en que podría utilizarse la IA para descubrir nuevos materiales o tratar enfermedades desatendidas.

Crear un fondo de IA global

Además de compartir conocimiento, muchos países necesitan un mejor acceso a recursos de IA esenciales como poder informático, conjuntos de datos de capacitación inclusivos y representativos, talento calificado y un marco de datos global.

Con este objetivo, recomendamos crear un fondo de IA global para respaldar el intercambio de datos, crear infraestructura digital, alimentar los ecosistemas de IA locales y fomentar el espíritu empresario.

Intercambio de normas de IA

También proponemos crear una red de desarrollo de capacidades en IA para expandir el acceso global a talento y experiencia y hacer progresos en cuanto a los ODS. Para garantizar una estandarización, un alineamiento regulatorio y estrategias coordinadas en materia de ética y seguridad, recomendamos establecer un intercambio de normas de IA y un foro de políticas inclusivas para las discusiones sobre gobernanza de la IA.

Estas iniciativas se basarían en el trabajo de agencias de las Naciones Unidas y otros esfuerzos internacionales, promoviendo la interoperabilidad y la colaboración transfronteriza.

Creación de una oficina de IA

Una coordinación eficiente será vital. Para lograrla, proponemos la creación de una oficina de IA pequeña y ágil que reporte directamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esta oficina actuaría como un eje central, conectando e integrando varias iniciativas institucionales. Al asociar los esfuerzos liderados por las organizaciones regionales y otras partes interesadas, se reducen los costos de la cooperación y se agiliza la acción colectiva.

Aportación de la ONU

La implementación de estas estructuras institucionales puede allanar el camino para una estrategia más inclusiva en lo que concierne a la gobernanza de la IA. Esto es crucial para impedir la aparición de una “división de IA”, ampliar el acceso global a la educación y la atención médica, y destrabar todo el potencial de las tecnologías emergentes.

Si bien es esencial resguardarse de los potenciales daños y malas prácticas de la IA, es igualmente importante aprovechar las oportunidades que crea la tecnología para alcanzar los ODS, impulsar los avances científicos y alimentar el crecimiento económico.

Tomar conciencia de estos beneficios exigirá infundir confianza, mejorar la comunicación y ampliar la capacidad entre muchos sectores, áreas en las que las Naciones Unidas ocupan una posición única para facilitar la cooperación.

Esperamos que nuestro informe dé lugar a una conversación global urgente sobre cómo la IA puede ayudar a crear un futuro más sustentable e inclusivo para todos.

Carme Artigas, exsecretaria de Estado para Digitalización e Inteligencia Artificial de España, es copresidenta del Órgano Asesor de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial. James Manyika, presidente de Investigación, Tecnología y Sociedad en Google y Alphabet, es copresidente del Órgano Asesor de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial.

