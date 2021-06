Con la firma del Acuerdo de París, en el 2015, varias naciones se comprometieron a reducir las emisiones de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. No obstante, las acciones no han sido suficientes y enfrentamos cada año sequías extremas, inundaciones que arrasan lo que encuentran a su paso o nevadas en lugares donde no eran habituales. Amenazas climáticas que sonaban como una advertencia lejana las vivimos más de cerca, en nuestro país, en nuestra ciudad.