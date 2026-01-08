Foros

Decidamos: ¿más niños o más perros?

Las mascotas alegran y acompañan, pero el papel de los hijos en el bienestar de la colectividad no puede soslayarse

EscucharEscuchar
Por Víctor Chacón Rodríguez
Perro en silla de avión
Son cada vez más mascotas las que viajan junto a sus amos en aviones. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
perrosdemografíapensiones

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.