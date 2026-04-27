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¿Cuántos partidos son demasiados en una democracia?

Hay quienes argumentan que el surgimiento de partidos pequeños, sin posibilidades reales de gobernar, responde más a intereses personales o grupales que a intereses nacionales

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Por Marvin Herrera Araya
La Hispanidad se transformó en punto de encuentro ciudadano, con caravanas políticas, banderas diversas y un ambiente de respeto previo a las elecciones.
Veinte partidos políticos participaron en los comicios de febrero pasado. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







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