Cuando la crítica carece de pruebas y legitimación

Infocoop es una institución pública dedicada al fomento y el desarrollo del cooperativismo en el país.

El reciente artículo titulado “Infocoop: Cuando el capitán no sabe hacia dónde va, el barco está condenado al naufragio” no es un ejercicio de análisis técnico ni de fiscalización responsable de Guillermo Calderón Torres. Debe ser analizado desde la óptica de la situación del autor, que no es un observador externo ni un analista independiente, pues fue durante más de 10 años auditor interno del Infocoop. Ahora bien, el presente artículo centra el debate en la seriedad con la que se abordan los asuntos públicos, para lo cual manifiesto:

Sobre la afirmación de que el Infocoop “perdió el norte” y actúa con “negligencia patrimonial”. Debo indicar que la gestión institucional del Infocoop se encuentra sometida a controles internos, fiscalización externa, supervisión presupuestaria y rendición permanente de cuentas ante las instancias competentes. Sobre los bienes adjudicados y los supuestos “activos improductivos”. Es irresponsable reducir un tema técnico y patrimonial complejo a una consigna periodística. Constituye una simplificación inadecuada por parte de quien conoce perfectamente las dificultades legales y operativas que existen en este tipo de activos. Sobre la política crediticia y la supuesta ausencia de rigor técnico. En el Infocoop contamos con una comisión de crédito y una comisión financiera debidamente regulada; además, se cuenta con un reglamento de crédito y un departamento de Financiamiento totalmente profesional que analiza los créditos de forma profesional y con una visión socioeconómica para el desarrollo de las cooperativas. Sobre la supuesta morosidad “real” superior al 25%. La morosidad real de la cartera es del 8,12% en cobro judicial y un 0,35% con atraso, mientras que un 92% corresponde a la cartera regular; es decir, que está al día en sus pagos. Sobre la supuesta falta de administración de riesgo. En Infocoop estamos trabajando por mejorar en esta materia mediante la utilización del sistema de madurez y administración del riesgo. En el 2025 logramos, además, implementar nuevas herramientas, y se aprobaron reglamentos que van acorde con la política de gobierno corporativo. Sobre los nombramientos y la supuesta falta de idoneidad. Desde el Infocoop se han estado realizando los diferentes concursos internos y externos que se han requerido, y hemos tenido dos auditorias de la época de Calderón como auditor interno, así como de la Contraloría General de la República. Sobre las denuncias de acoso laboral y las supuestas desatenciones al Ministerio de Trabajo. Cualquier denuncia que se presenta es tratada conforme lo dicta el procedimiento; su duración dependerá del desarrollo de cada uno de ellos. Sobre la llamada “planilla en la sombra” y el pago a funcionarios suspendidos. Cualquier separación temporal se ha analizado conforme a derecho, como corresponde. Sobre el supuesto uso arbitrario y caprichoso de fondos públicos. El uso de recursos públicos en el Infocoop está sometido a normas presupuestarias, controles administrativos, auditoría, trazabilidad y fiscalización externa. No basta con enunciar una descalificación para convertirla en verdad. Sobre el llamado a intervención de la Contraloría, Fiscalía y Poder Ejecutivo. La propia Contraloría, en su trabajo diario, nos ha supervisado en varios de los temas que menciona Calderón, y nos ha dado nota de aprobación. La Procuraduría nos ha asesorado cuando así lo hemos requerido.

El Infocoop reconoce el valor de la crítica seria, documentada y responsable. Lo que no puede aceptar es que se pretenda presentar como análisis técnico lo que en realidad es un texto saturado de adjetivos, ataques personales, generalizaciones y afirmaciones sin prueba.

mpazos@infocoop.go.cr

Mauricio A. Pazos Fernández es director ejecutivo a. i. del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).