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Cuando la crítica carece de pruebas y legitimación

Director ejecutivo interino de Infocoop responde a artículo de Guillermo Calderón Torres, exauditor interno de esa institución

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Por Mauricio A. Pazos Fernández
Edificio de Infocoop en el centro de San José.
Infocoop es una institución pública dedicada al fomento y el desarrollo del cooperativismo en el país. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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