Foros

Infocoop: Cuando el capitán no sabe hacia dónde va, el barco está condenado al naufragio

Al no establecer filtros técnicos rigurosos ni protocolos de resguardo para los fondos que se le confían, la cúpula de la institución ha dejado la puerta abierta a la discrecionalidad, transformando una entidad de fomento en un feudo de ineficiencia

EscucharEscuchar
Por Guillermo Calderón Torres
Edificio de Infocoop en el centro de San José.
Infocoop se ha llenado de propiedades embargadas por el aumento de los "créditos malos". (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InfocoopGuillermo Calderón Torres

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.