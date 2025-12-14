Foros

Cuando el país parece una vela en el viento

El bienestar de las mayorías tendría que ser hoja de ruta y carta de navegación en las políticas de un buen gobierno

EscucharEscuchar
Por Roberto García Herrera
Vela encendida, candela, luz de vela, velita
Me emocionan las velas que arden en las iglesias. Cada vela encendida es una petición, un anhelo, una lágrima o un gesto de gratitud. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreRoberto GarcíavelasfuegofragilidadCosta Ricaelecciones 2026
Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.