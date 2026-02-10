Foros

Cuando el mercado del tipo de cambio no es mercado

Si una moneda se aprecia sin que aumente la capacidad productiva para generar divisas, no hay fortaleza: hay fragilidad diferida

Por Oswald Céspedes Torres
El precio del dólar sigue a la baja y está al mismo nivel de cuando existía en Costa Rica el sistema de minidevaluaciones.
Un dólar barato puede aliviar hoy. Pero sin mercado, sin coberturas y sin disciplina financiera, la estabilidad se vuelve una promesa frágil. (Shutterstock/Shutterstock)







