Cruzar a pie el puente sobre Circunvalación en Pavas casi termina en tragedia

Mi perra se puso muy nerviosa debido al camión que nos pasó tan cerca y se quiso lanzar pendiente abajo por el talud y el montazal. Me costó controlarla. Pudo haber sido una desgracia para mi perra, para mí o para ambos

Por Carlos Odio Rohrmoser 
Carretera de Circunvalación, a la altura de Pavas. La congestión vial es común a muchas horas del día. Y la situación no es muy distinta en el puente ubicado sobre esta vía. (Alonso Tenorio)







