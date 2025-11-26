Foros

Costa Rica se encogió… y ahora cabe en una caja de Viernes Negro

Mientras tengamos dinero para poner alarmas de seguridad en nuestras casas, un seguro médico y un colegio privado para los hijos, ¿qué importa lo que ocurra al otro lado de la calle? Se nos secó la idea de comunidad

Por Emma Tristán
Grupo de personas emocionadas y entusiasmadas empujando locamente los carritos de la compra. Competencia por las mejores ofertas. Concepto de Black Friday, Viernes Negro, Cyber Monday, compras. Consumismo. Voracidad por ofertas
El consumo dejó de ser una actividad y se ha convertido en el centro de nuestras agendas. No sorprendería que el próximo año alguien proponga que el Viernes Negro dure hasta la Navidad. (Shutterstock/Foto)







